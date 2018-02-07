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«Собачий остров»: отрывок из нового фильма Уэса Андерсона

Meduza
08:05, 7 февраля 2018

Издание Vulture опубликовало отрывок из анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона. Премьера картины состоится 15 февраля 2018 года на Берлинском международном кинофестивале.

Действие фильма разворачивается в Японии будущего. В стране бушует эпидемия собачьего гриппа, и всех собак ссылают в карантин на Собачий остров. Туда же отправляется мальчик по имени Атари, чтобы найти своего пса Спотса.

Главных героев в «Собачьем острове» озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.

В российский прокат «Собачий остров» выйдет 3 мая 2018 года.

Это второй анимационный фильм Андерсона. Первый — «Бесподобный мистер Фокс» — вышел в 2009 году. 

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