«Собачий остров»: отрывок из нового фильма Уэса Андерсона

Издание Vulture опубликовало отрывок из анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона. Премьера картины состоится 15 февраля 2018 года на Берлинском международном кинофестивале.

Действие фильма разворачивается в Японии будущего. В стране бушует эпидемия собачьего гриппа, и всех собак ссылают в карантин на Собачий остров. Туда же отправляется мальчик по имени Атари, чтобы найти своего пса Спотса.

Главных героев в «Собачьем острове» озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.

В российский прокат «Собачий остров» выйдет 3 мая 2018 года.