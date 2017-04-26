Объявлена дата выхода «Собачьего острова» Уэса Андерсона. Эдвард Нортон озвучит потерявшегося пса
Режиссер Уэс Андерсон объявил, что анимационный фильм «Собачий остров» выйдет 20 апреля 2018 года. Картина расскажет о мальчике, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы найти своего пса по кличке Рекс.
Актерский состав «Собачьего острова» грандиозен! Над фильмом работают Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно, Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Грета Гервиг и Эдвард Нортон (он озвучит Рекса).
Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand, Tilda Swinton, Bryan Cranston (and Yoko Ono). This might be the greatest cast of all time. pic.twitter.com/9ashXqASEl— Kevin Polowy (@djkevlar) April 25, 2017
Это второй анимационный фильм Андерсона — в 2009 году режиссер снял «Бесподобного мистера Фокса».
Фото в анонсе: Alessandra Tarantino / AP / Scanpix / LETA