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Объявлена дата выхода «Собачьего острова» Уэса Андерсона. Эдвард Нортон озвучит потерявшегося пса

Meduza
09:26, 26 апреля 2017

Режиссер Уэс Андерсон объявил, что анимационный фильм «Собачий остров» выйдет 20 апреля 2018 года. Картина расскажет о мальчике, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы найти своего пса по кличке Рекс.

Wes Anderson presents his new feature film 'Isle of Dogs'
CØSMO DiNN

Актерский состав «Собачьего острова» грандиозен! Над фильмом работают Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно, Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Грета Гервиг и Эдвард Нортон (он озвучит Рекса).

Это второй анимационный фильм Андерсона — в 2009 году режиссер снял «Бесподобного мистера Фокса».

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Фото в анонсе: Alessandra Tarantino / AP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Alessandra Tarantino / AP / Scanpix / LETA