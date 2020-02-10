Киану Ривз пришел на «Оскар» со своей мамой. Как будто мы и так недостаточно его любили ❤️

Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

Киану Ривз, которого называют самым обожаемым человеком в интернете (а вернее, «бойфрендом всего интернета»), продолжает подбрасывать все новые и новые поводы собой восторгаться. В этот раз актер привел на церемонию вручения «Оскара» свою маму, дизайнера по костюмам Патрицию Тейлор.

Приготовьтесь. Много твитов о великолепии Киану Ривза через 3, 2, 1…

Бонус

Патриция Тейлор попыталась пожать руку актрисе Ребел Уилсон, но что-то пошло не так.