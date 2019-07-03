Блогер и программист Джон Парк создал приложение для портативной приставки Adafruit PyGamer. Что оно умеет? Например, проигрывать гифки с Киану Ривзом. Годится ли приложение для чего-нибудь еще? Нет. Может, в этом есть какой-то скрытый смысл? Тоже нет! Оно просто показывает гифки с веселым, задумчивым или удивленным Киану Ривзом — на этом все.

Гифки автоматически меняются каждые 10 секунд, также их можно переключать вручную. Очень, очень полезная программа!

John Park