Александра Грант и Киану Ривз в музее LACMA в Лос-Анджелесе, 2 ноября 2019 года Presley Ann / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Киану Ривз — любимчик интернета, который никогда не был женат (ну почти). В одном из интервью 2019 года, которое признали фейковым, актеру из «Матрицы» и «Джона Уика 3» приписывали такие слова: «Вы о романтической любви? Вы знаете, я одинокий парень. В моей жизни никого нет. Но если это случится, я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, со мной это случится».

По утверждениям журналистов, Киану Ривза не видели на публике со спутницами больше 10 лет. Но в минувшие выходные, 2 ноября, 55-летний актер пришел на гала-вечер Art + Film в лос-анджелесском музее LACMA с 46-летней художницей и своим давним деловым партнером Александрой Грант. Они знакомы как минимум с 2011 года.

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В течение нескольких последних месяцев в СМИ появлялись их совместные фотографии. Сейчас издание Life & Style сообщило, что Ривз и Грант встречаются. «Все в восторге, что он наконец-то нашел счастье с такой замечательной женщиной», — сказал источник издания. Но ни актер, ни его представитель эту информацию не подтвердили.

Впрочем, это не помешало пользователям Сети порадоваться за Киану Ривза.