Каким образом Киану Ривз попал в украинский учебник истории? Автор утверждает, что это не ошибка, а тест на внимательность

Кандидат исторических наук Игорь Щупак, автор украинского учебника «Всесвітня історія» («Всемирная история»), объяснил, как туда попал мем с Киану Ривзом. Выяснилось, что звезда «Матрицы» и «Джона Уика» оказалась там вовсе не случайно.

Работавший над книгой дизайнер показал Щупаку фотографию 1932 года «Обед на небоскребе», на которой к рабочим «подсадили» Киану Ривза. Щупак не сразу разглядел актера. В итоге автор учебника предложил в качестве иллюстрации использовать именно эту версию «Обеда на небоскребе».

Как пишет Щупак в своем фейсбуке, он задумывал это как тест на внимательность. Автор учебника вспомнил, как в одном из учебных пособий, выпущенных в 1990-х, портрет политика Октавиана Августа подписали Юлием Цезарем. «За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ноль читателей».

Кроме того, Щупак заявил, что Киану Ривзу удалось привлечь внимание к учебе. По мнению историка, благодаря этому с книгой захотят ознакомиться не только подростки, но и взрослые.

Учебник «Всесвітня історія», рекомендованный министерством образования и науки Украины, вышел в 2018 году. Как утверждает Щупак, первым Киану Ривза обнаружил ученик 10 класса в 2019 году. Получается, исполнитель роли Джона Уика все же популярнее Октавиана Августа и Юлия Цезаря.

Фото в анонсе: Etienne Laurent / EPA / Scanpix / LETA