Дизайнер из Кореи использовал старые телефоны в качестве модных сосок и кляпов. В ход пошли Nokia и раскладушки Motorola

Южнокорейский дизайнер Ки Ким, основавший бренд Keenkee, представил на Нью-Йоркской неделе моды новую коллекцию одежды. Ключевым элементом дизайна стали старые мобильные телефоны, в том числе легендарная неубиваемая Nokia. Кроме того, в ход пошли классические раскладушки Motorola и огромная телефонная трубка из 1990-х.

Модели использовали устройства в качестве кляпов и сосок, в таком виде они прошлись по подиуму. В работе над аксессуарами Ки Киму помогал бельгийско-грузинский художник Шалва Никвашвили, сделавший шляпу из мусора для показа Marni в 2019 году.

Ки Ким черпал вдохновение из своего детства. Тогда ему казалось, что 2020 год, который ассоциировался у него с далеким будущим, наступит совсем нескоро. Модельер попытался передать эти ощущения из своего детства в новой линии одежды. Старые телефоны, по его мнению, делают его коллекцию более футуристичной.