В России в седьмой раз проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Одна из премьер этого года — фильм «33 слова о дизайне», герои которого пытаются ответить на вопрос, что такое «русский дизайн». «Медуза» публикует ответ Антона Шнайдера, который на простых примерах — их он находит на улице, в торговом центре магазине стройматериалов — объясняет, что красиво, а что — нет. Если кратко: все должно быть честным и функциональным, а украшения вещам совсем не нужны. Фильм создан онлайн-школой Bang! Bang! Education.

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