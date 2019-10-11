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«Эти бочки ничего не пытаются мне рассказать». Дизайнер Антон Шнайдер объясняет, что красиво, а что — нет
Фрагмент фильма «33 слова о дизайне»
5 минут
10:52, 11 октября 2019
В России в седьмой раз проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Одна из премьер этого года — фильм «33 слова о дизайне», герои которого пытаются ответить на вопрос, что такое «русский дизайн». «Медуза» публикует ответ Антона Шнайдера, который на простых примерах — их он находит на улице, в торговом центре магазине стройматериалов — объясняет, что красиво, а что — нет. Если кратко: все должно быть честным и функциональным, а украшения вещам совсем не нужны. Фильм создан онлайн-школой Bang! Bang! Education.
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