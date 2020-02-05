Студия по созданию спецэффектов Industrial Light & Magic (ILM), которую основал Джордж Лукас, выпустила ролик о работе над графикой в девятом эпизоде «Звездных войн» (вышел в 2019-м). Из него можно узнать, как, например, делались сцены с умершей в 2016 году актрисой Кэрри Фишер.

ILMVFX

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Студия использовала кадры, оставшиеся после съемок седьмого эпизода (вышел в 2015-м). С помощью графики Фишер изменили прическу и одежду, чтобы образ ее героини, генерала Леи Органы, отличался от образа из седьмой части. Далее Лею вставляли в новый фильм, учитывая взаимодействие с ней других персонажей.

А вот сцену с флешбэком, в которой участвовали молодые Лея и ее брат Люк Скайуокер, создавали иначе. За основу взяли кадры с лицами героев из пятого и шестого эпизодов (вышли в 1980 и 1983 годах соответственно). Их лица оцифровали и перенесли в девятый, добавив новые костюмы и изменив окружение.

И это еще не все:

В эпизоде с Рей, перепрыгивающей истребитель Кайло Рена, использовались комбинированные съемки. Прыжок был реальный (для этого понадобились тросы), а вот корабль дорисовали уже после.

Океан на Кеф-Бире, спутнике Эндора, где сражались Рей и Кайло Рен, полностью создали на компьютере. Для того, чтобы вода выглядела правдоподобно, ILM написала новую систему поведения виртуальной воды. Впрочем, для реалистичности актеров, участвующих в сцене, все равно облили водой.

Гигантский песчаный краулер из финала фильма, на котором обычно перемещаются по Татуину джавы (человечки в капюшонах), — на самом деле обыкновенная миниатюрная модель. Самих джав сыграли дети.

В финальной битве на планете ситхов участвовало 16 тысяч компьютерных кораблей. На рендер такого количества моделей ушло 8,4 миллиона часов процессорного времени.

Девятый эпизод «Звездных войн» номинирован на премию «Оскар» в категории лучшие спецэффекты. Фильм Джей Джей Абрамса будет соревноваться с четвертой частью «Мстителей», «Королем Львом», «Ирландцем» и «1917».