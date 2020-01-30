Трехлетняя девочка записала хитовую песню о влюбленных динозаврах. От финала хочется рыдать 🦕❤️

Трехлетняя Фенн Розенталь вместе со своим отцом, британским певцом Томом Розенталем, исполнила трагичную песню о влюбленных динозаврах «Dinosaurs in Love». Это ее первая песня — слова для нее она написала сама, отец помогал только с музыкой. Фенн повезло: песня мгновенно стала хитом, во многом благодаря неожиданному (и крайне грустному!) финалу.

Вот, послушайте сами:

Слова такие:

Динозавры едят людей.

Динозавры влюблены.

Динозавры устраивают вечеринку,

Они едят фрукт и огурец.

Они… влюбились.

Они говорят: «Спасибо».

Тут случился Большой взрыв —

И динозавры умерли.

Динозавры, динозавры влюбились.

Но не сказали друг другу «Проща-а-ай».

Не сказали друг другу… «Проща-а-ай».

«Dinosaurs in Love» начали сравнивать с печальными песнями Адель. Внезапный поворот с Большим взрывом многих заставил расплакаться.

Как пишет BuzzFeed News, слова песни сложились сами собой. У Тома Розенталя есть домашняя студия, в какой-то момент Фенн зашла туда и записала песню про динозавров. Хотя до этого, как оказалось, не слишком интересовалась динозаврами.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify уже поинтересовался у Розенталей, когда они выпустят песню на их платформе. Отец пообещал, что уже скоро.

В разговоре с BuzzFeed News старший Розенталь отметил, что будет совсем не против, если дочь пойдет по его стопам. Он также отметил, что «она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру».

Максим Иванов Фото в анонсе: Teo Zac / Unsplash