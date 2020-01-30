Трехлетняя девочка записала хитовую песню о влюбленных динозаврах. От финала хочется рыдать 🦕❤️
Трехлетняя Фенн Розенталь вместе со своим отцом, британским певцом Томом Розенталем, исполнила трагичную песню о влюбленных динозаврах «Dinosaurs in Love». Это ее первая песня — слова для нее она написала сама, отец помогал только с музыкой. Фенн повезло: песня мгновенно стала хитом, во многом благодаря неожиданному (и крайне грустному!) финалу.
Вот, послушайте сами:
Слова такие:
Динозавры едят людей.
Динозавры влюблены.
Динозавры устраивают вечеринку,
Они едят фрукт и огурец.
Они… влюбились.
Они говорят: «Спасибо».
Тут случился Большой взрыв —
И динозавры умерли.
Динозавры, динозавры влюбились.
Но не сказали друг другу «Проща-а-ай».
Не сказали друг другу… «Проща-а-ай».
«Dinosaurs in Love» начали сравнивать с печальными песнями Адель. Внезапный поворот с Большим взрывом многих заставил расплакаться.
Как пишет BuzzFeed News, слова песни сложились сами собой. У Тома Розенталя есть домашняя студия, в какой-то момент Фенн зашла туда и записала песню про динозавров. Хотя до этого, как оказалось, не слишком интересовалась динозаврами.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify уже поинтересовался у Розенталей, когда они выпустят песню на их платформе. Отец пообещал, что уже скоро.
В разговоре с BuzzFeed News старший Розенталь отметил, что будет совсем не против, если дочь пойдет по его стопам. Он также отметил, что «она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру».
Фото в анонсе: Teo Zac / Unsplash