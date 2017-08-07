Украинка нашла в огороде «динозавра»: он потоптал грядки и съел все кабачки

Волонтеры из Команды спасения животных 7 августа поймали в Киевской области метровую игуану. Животное обнаружила местная жительница, которая приняла ящерицу за динозавра. «Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», — сообщила она зоозащитникам.

Волонтеры считают, что игуана была домашней, но сбежала от хозяина. Она была сильно истощена и обезвожена. Зоозащитники передали ящерицу в ветеринарную клинику при Киевском зоопарке.