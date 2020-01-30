Несносный гусь из игры Untitled Goose Game, в которой нужно было издеваться над мирными деревенскими жителями, стал одним из лучших мемов 2019 года. Как выяснилось, это было только начало.

Разработчик Сэм Чит создал виртуального гуся, которого можно поселить на рабочем столе своего компьютера. Единственная цель существования этого гуся — превратить вашу жизнь в ад.

Sam Chiet

Гусь гогочет, оставляет за собой грязные следы, вытаскивает на рабочий стол мемы с собой, оставляет записки («Я создаю проблемы специально»). Коварная птица может схватить клювом курсор и унести его — даже когда вы играете в какую-нибудь игру.

Пользователям твиттера, похоже, очень понравилось.

А кому-то даже удалось поймать злодея — пригодился метод борьбы с нечистой силой из «Вия».

Впрочем, кажется, в глубине души этот рецидивист — тонкая натура и настоящий художник.

Кстати, разработчик анонсировал специальную версию гуся для стримеров. По его словам, этот гусь будет еще умнее и злее.

Признайтесь, захотелось?