George Rogers / SIPA / Scanpix / LETA

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри уже подарили миру слово «Мегзит» (по аналогии с «Брекзитом»), когда отказались от королевских обязанностей и привилегий. Но на этом все не закончилось.

Теперь имя Меган Маркл предложили использовать как глагол: «to Meghan Markle» — «меганмарклить». С такой идеей выступил пользователь твиттера Райан Картер. На его предложение обратили внимание крупные СМИ — например, The New York Post и The Guardian.

«Меганмарклить» значит оставить в прошлом людей, которые вас не ценят, и двигаться дальше. Британская пресса писала о недостаточно теплом приеме, который оказали Меган Маркл в королевской семье. Доставалось жене принца Гарри и от прессы. Причем нередко Кейт Миддлтон, жену принца Уильяма, за те же самые вещи, наоборот, хвалили.

Как употреблять новый глагол

Например, говоря о работе: «Подумываю меганмарклнуть: зарплату уже два года не повышают. Лучше уж попробую стать инстаграм-инфлюенсером, чем останусь на нелюбимой работе».

Или об отношениях: «Я вчера меганмарклнула от своего бывшего и не отвечала на его смски».

И о тусовках (хотя на самом деле опять об отношениях): «Сегодня я собираюсь меганмарклить — не буду оставаться допоздна, хорошо высплюсь и не стану писать бывшей».