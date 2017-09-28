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Двухлетняя девочка стащила попкорн у принца Гарри

The Daily Telegraph
09:51, 28 сентября 2017

Двухлетняя Эмили Хенсон сидела на трибуне спортивных соревнований для военнослужащих-инвалидов Invictus Games рядом с принцем Гарри. И пока тот разговаривал, ела его попкорн.

Гарри сначала не обратил внимания на девочку. Но через минуту увидел, что она лезет в его ведерко, и сделал так:

Fred Thornhill / Reuters / Scanpix / LETA

И так:

Chris Jackson / Getty Images / Invictus Games Foundation / AFP / Scnapix / LETA

Но на самом деле принц не жадный — он поделился попкорном с Эмили и поговорил с ее родителями. Отец девочки, паралимпиец и бывший участник Invictus Games Джеймс Хэнсон, — друг Гарри.

Danny Lawson / PA / Scanpix / LETA

Гарри начал развлекать девочку, но вскоре Эмили надоело его внимание, и она, выпятив нижнюю губу, стала смотреть волейбол.

Чтобы Эмили засмеялась, принц Гарри столько раз менял выражение лица, высовывал язык и гримасничал (англ. яз.).

The Daily Telegraph
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