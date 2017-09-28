Двухлетняя девочка стащила попкорн у принца Гарри
Двухлетняя Эмили Хенсон сидела на трибуне спортивных соревнований для военнослужащих-инвалидов Invictus Games рядом с принцем Гарри. И пока тот разговаривал, ела его попкорн.
He's not watching, he's not watching. Oops, he's watching. pic.twitter.com/X7mR00ndFs— The Telegraph (@Telegraph) September 28, 2017
Гарри сначала не обратил внимания на девочку. Но через минуту увидел, что она лезет в его ведерко, и сделал так:
И так:
Но на самом деле принц не жадный — он поделился попкорном с Эмили и поговорил с ее родителями. Отец девочки, паралимпиец и бывший участник Invictus Games Джеймс Хэнсон, — друг Гарри.
Гарри начал развлекать девочку, но вскоре Эмили надоело его внимание, и она, выпятив нижнюю губу, стала смотреть волейбол.
Чтобы Эмили засмеялась, принц Гарри столько раз менял выражение лица, высовывал язык и гримасничал (англ. яз.).