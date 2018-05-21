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На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл играли в бирпонг. Лучше всех — Серена Уильямс

Meduza
08:44, 21 мая 2018

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл 19 мая обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После официальной церемонии молодожены и их гости отправились на вечеринку.

Как рассказал анонимный источник таблоида The Sun, американская теннисистка Серена Уильямс, которую на свадьбу пригласила Маркл, обыграла всех гостей в бирпонг. «Серена играла в бирпонг, как будто это теннис», — сообщил собеседник The Sun.

Серена Уильямс на вечеринке в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

По словам гостя, в роли диджея на свадебной вечеринке выступил актер Идрис Эльба («Тор: Рагнарек», «Рок-н-рольщик»). Он ставил R&B 60-х годов и танцевальные хиты 80-х.

Как прошла свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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