Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл 19 мая обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После официальной церемонии молодожены и их гости отправились на вечеринку.

Как рассказал анонимный источник таблоида The Sun, американская теннисистка Серена Уильямс, которую на свадьбу пригласила Маркл, обыграла всех гостей в . «Серена играла в бирпонг, как будто это теннис», — сообщил собеседник The Sun.

Thank you Pierpaolo for making me look special on this special evening. @MaisonValentino pic.twitter.com/w2m6lEMyST — Serena Williams (@serenawilliams) May 19, 2018

По словам гостя, в роли диджея на свадебной вечеринке выступил актер Идрис Эльба («Тор: Рагнарек», «Рок-н-рольщик»). Он ставил R&B 60-х годов и танцевальные хиты 80-х.