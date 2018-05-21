На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл играли в бирпонг. Лучше всех — Серена Уильямс
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл 19 мая обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После официальной церемонии молодожены и их гости отправились на вечеринку.
Как рассказал анонимный источник таблоида The Sun, американская теннисистка Серена Уильямс, которую на свадьбу пригласила Маркл, обыграла всех гостей в бирпонг. «Серена играла в бирпонг, как будто это теннис», — сообщил собеседник The Sun.
Thank you Pierpaolo for making me look special on this special evening. @MaisonValentino pic.twitter.com/w2m6lEMyST— Serena Williams (@serenawilliams) May 19, 2018
По словам гостя, в роли диджея на свадебной вечеринке выступил актер Идрис Эльба («Тор: Рагнарек», «Рок-н-рольщик»). Он ставил R&B 60-х годов и танцевальные хиты 80-х.