«Мерзость нечестивая». Одни боготворят, а другие проклинают пиццу с киви 🍕🥝

Есть два типа людей — те, кто обожает пиццу с ананасами, и те, кто считает ее абсолютным кощунством (включая президента Исландии). Так или иначе, этот спор идет уже довольно давно и многим уже успел надоесть не меньше дискуссий о правильной окрошке. Словом, ананасы на пицце — штука привычная, пусть и не всеми любимая. Но что насчет пиццы с киви?

На этот рецепт обратили внимание после поста пользователя Reddit nre1313. «Пицца с киви из датского ресторана, мерзость нечестивая», — подписал он.

Фотография разошлась по соцсетям и привела к новой волне споров: мерзость это или все же не мерзость? А если мерзость, то насколько «нечестивая»? В комментариях одни ругают внешний вид пиццы, но отмечают, что им было бы интересно попробовать что-то такое. Другие ругают саму идею добавлять киви в пиццу и пишут, что даже любители ананасов не так ужасны. Третьи откровенно издеваются, заявляя, что хуже ситуацию можно сделать только порезав пиццу квадратами.

На всякий случай: в интернете можно найти десятки русскоязычных статей с соответствующими рецептами сладкой пиццы с киви. Не то чтобы это революция в мире издевательств над классической пиццей.

А теперь к главному — опросу.