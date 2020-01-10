шапито
«Хомяка в торжественной обстановке хоронили во дворе четыре „морских котика“» В твиттере вспоминают реальные истории, которые звучат как дурацкая выдумка
Источник: Meduza
Некоторые истории слишком хороши, чтобы быть правдой. Особенно те, которые невозможно подтвердить. Впрочем, хуже они от этого не становятся! Пользователь твиттера turbojedi решил собрать самые невероятные, но (якобы) правдивые истории из жизни. Получился длинный тред о пресноводных рачках на острове Пасхи, почетных похоронах хомяка и бывшем американском сенаторе, который называет себя «bolshaya popka».