«Хомяка в торжественной обстановке хоронили во дворе четыре „морских котика“» В твиттере вспоминают реальные истории, которые звучат как дурацкая выдумка

Некоторые истории слишком хороши, чтобы быть правдой. Особенно те, которые невозможно подтвердить. Впрочем, хуже они от этого не становятся! Пользователь твиттера turbojedi решил собрать самые невероятные, но (якобы) правдивые истории из жизни. Получился длинный тред о пресноводных рачках на острове Пасхи, почетных похоронах хомяка и бывшем американском сенаторе, который называет себя «bolshaya popka».

О внуке Римского-Корсакова

О Горбачеве и мистере «bolshaya popka»

О том, как получить зачет

О похоронах хомяка

О спаме в соцсетях

О том, что творится в барах

Об уральском павлине, засевшем в курятнике

О неожиданной работе

Об удачных вечеринках

О запоминающихся путешествиях

И напоследок — самая невероятная история