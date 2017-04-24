«Его можно было использовать в качестве дубины»: в фейсбуке вспоминают первые мобильные телефоны

В апреле запустился сайт mfmphone.com, позволяющий рассказать друзьям о своем первом мобильном телефоне. Сайт сделан просто: это база названий и фотографий старых телефонов; выбрав нужную модель, пользователь просто публикует ссылку на ее страницу в своих соцсетях.

Некоторые пользователи русского фейсбука решили еще и поделиться воспоминаниями о своих первых телефонах. Многие отмечали «неубиваемость» старых мобильников, которыми можно было кого-нибудь покалечить, и рассказывали, как лишились своих телефонов. А кто-то застал время, когда нужно было получать разрешение.

Однажды милиционер потребовал разрешение на его использования и забрал меня в отделение, в котором я устроил дикий разбор)))) Опубликовано Петром Кучеренко 22 апреля 2017 г.

Я даже застал разрешения на мобильный аппарат) То есть вместе с мобилкой ты носил бумажку на право носить телефон) Это был формат DAMPS, номер привязывался к аппарату. Сим-карт ещё не было) Опубликовано Максом Корневым 23 апреля 2017 г.

Прикольный, кстати, был, тяжеленький))) тогда еще шутили, что если не убьешь ударом, то можно заколоть антенной))) Опубликовано Анастасией Солоухиной 23 апреля 2017 г.

Вообще это второй... первого в списке не было, а это был легендарны 1018s Который при переноске на ремне пробивал ребро антенной... Опубликовано Кириллом Бодровым 23 апреля 2017 г.

Я даже помню номер телефона, тариф оператора, чехол весом с колесо Камаза с клипсой для ремня, мелодии которые прорисовались в ручную, и как потерял в сугробах, расчищая дорогу, после вечера у камина . Опубликовано Мариком Арманом 23 апреля 2017 г.

Вот этот, ага. С толстым аккумулятором. Им можно было нанести серьёзный физический ущерб неприятелю. Считалось особым понтом ответить на звонок одной рукой, вытянув антенну зубами и откинув мизинцем флип ))) Опубликовано Manana Nabokova 23 апреля 2017 г.

1999/2000 год, тогда ещё были юниты и первые 12 секунд бесплатных, мы успевали рассказать все!))) Но не долго это длилос... Опубликовано Олегом Койнашем 24 апреля 2017 г.

Выменял у двоюродного брата на офигительную турецкую куртку-косуху. В этом телефоне можно было самому писать мелодии. Помнится, забабахал на слух тему из "Бумера") Опубликовано Никитой Нелюбиным 24 апреля 2017 г.

Великая была машинка. И билась, и тонула и даже воровали её - все нипочём. Мне её подарили товарищи на день рождения в... Опубликовано Володей Берхиным 23 апреля 2017 г.

Входящий звонок чувствовал за секунды две- телефон носил во внутреннем кармане куртки, и сердце билось аритмично Опубликовано Чернобривецем Юрием 24 апреля 2017 г.

Самый неубиваемый телефон!Эта Нокиа у меня до сих пор лежит!Причем как-то вышло так, что я осталась без телефона. Вспомн... Опубликовано Анастасией Колб 24 апреля 2017 г.

Почему-то не нашла своей крошки среди нескольких сотен самсунгов, предлагаемых сайтом. Вот он: мой первый мобильник... Опубликовано Маргаритой Лантвоевой 23 апреля 2017 г.

Новая забава #myfirstmobile Alcatel OT 526.Был куплен на окончание школы в 2003 году. Связь - К-Mobile. И номер был... Опубликовано Ксенией Ворониной 21 апреля 2017 г.

http://mfmphone.com/en/phones/ericsson/ericsson_a2628s.html Его можно было использовать в качестве дубины :) В конце концов я передал его кому-то из родственников и у него он потерялся, тупо прорвав карман. Опубликовано Василием Тарусовым 23 апреля 2017 г.

Он был совершенно офигительный. Правда шел с наушниками, которые я постоянно портила, а папа ругался, так как новые стоили недешево. Qwerty клавиатура - ван лав. Опубликовано Alexandra Chizhova 23 апреля 2017 г.

Этот телефон я купил в январе 2001-го года ночью в одном из баров на окраине Стокгольма, у гомосексуалиста, который прои... Опубликовано Андреем Люблинским 23 апреля 2017 г.