На передачу к Ивану Урганту пришли шоумен Александр Гудков, актриса Даша Чаруша и модель Мария Миногарова, представлявшие свою новую комедию «Марафон желаний». Телеведущий сыграл с ними в алкогольную игру «Пьяный рот скучать не дает».

Согласно правилам, гости должны выпить по бокалу шампанского (якобы настоящего!) и без ошибок произнести сложную скороговорку. Если участник запинается, то пьет штрафную рюмку крепкого алкоголя. В начале каждого раунда все в любом случае выпивают по бокалу шампанского.

Вечерний Ургант

Скороговорки выбрали не самые простые. Например, была вот такая: «Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв» (попробуйте повторить!). Чаруша даже не стала пытаться это выговорить и сразу опустошила штрафную рюмку.

А вот Ургант, также участвовавший в игре, справился с ризеншнауцерами на ура. Но ведущий все равно пил, видимо, чтобы раззадорить других участников. И как пил: сначала крепкий алкоголь, потом сразу шампанское, потом еще одну рюмку крепкого, потом еще шампанского… В общем, взгляните сами.

Гудков же проигрывал со словами «А ведь я лицо „Био Баланса“».

Закончилось все диалогом в духе старых анекдотов:

— На этом наша передача заканчивается, и мы уходим в отпуск.

— А мы с девчонками — в запой!

— А я уже там!

Возможно, тут пригодится наша большая статья, в которой мы отвечаем на вопросы читателей об алкоголе и здоровье. Например, как избежать похмелья и можно ли мешать водку с энергетиками.