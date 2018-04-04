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В «Вечернем Урганте» оперная певица исполнила песню про «котлетки с пюрешкой». Это мем из «Улиц разбитых фонарей»
В шоу «Вечерний Ургант» 3 апреля солистка Большого театра Александра Дурсенева и актер Михаил Трухин исполнили песню про «котлетки с пюрешкой» — мем из сериала «Улицы разбитых фонарей».
Выражение «котлетки с пюрешкой» стало популярным из-за сцены в «Улицах разбитых фонарей», в которой герой Трухина, лейтенант Волков, обсуждает со знакомым на территории психиатрической клиники больничное меню.
В 2016 году пользователь ютьюба Enjoykin сделал музыкальную версию мема.