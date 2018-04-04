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В «Вечернем Урганте» оперная певица исполнила песню про «котлетки с пюрешкой». Это мем из «Улиц разбитых фонарей»

Meduza
07:38, 4 апреля 2018

В шоу «Вечерний Ургант» 3 апреля солистка Большого театра Александра Дурсенева и актер Михаил Трухин исполнили песню про «котлетки с пюрешкой» — мем из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Вечерний Ургант. Александра Дурсенева и MainStrings — «Котлетки с Пюрешкой» (03.04.2018)
Вечерний Ургант

Выражение «котлетки с пюрешкой» стало популярным из-за сцены в «Улицах разбитых фонарей», в которой герой Трухина, лейтенант Волков, обсуждает со знакомым на территории психиатрической клиники больничное меню.

В 2016 году пользователь ютьюба Enjoykin сделал музыкальную версию мема.

Enjoykin — Котлетки с Пюрешкой
Enjoykin

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