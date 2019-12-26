«Иисус родился»: Канье Уэст выпустил рождественский альбом госпелов

Канье Уэст весь год устраивал так называемые «воскресные службы» — вместе с хором Sunday Service рэпер выступал в американских церквях и на частных вечеринках, исполняя госпел-версии своих хитов. Одно из таких выступлений случилось на фестивале Coachella.

В октябре музыкант выпустил давно обещанный девятый сольный альбом «Jesus is King», а к Рождеству записал еще одну пластинку «Jesus is Born», которая вышла под маркой Sunday Service Choir. В ней 19 треков и почти полтора часа госпел-музыки, в том числе переиначенные композиции Канье.

Послушать альбом можно на всех стриминговых платформах.

Но и это еще не все. В ноябре-декабре рэпер презентовал сразу две оперы! Одна называлась «Навуходоносор», а другая — «Мария». Интересно, а будет ли Канье снова выпускать обычные рэп-альбомы?