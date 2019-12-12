Ждать «Ведьмака» уже нет сил! Но можно посмотреть последний трейлер сериала с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак».

Netflix

«На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, чародейки и сбежавшей принцессы», — говорится в описании трейлера на ютьюб-канале Netflix.

Как и одноименная серия видеоигр, сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Роль ведьмака Геральта из Ривии сыграл Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан. Шоураннер проекта — Лорен Шмидт («Западное крыло»).

Сериал выйдет на Netflix 20 декабря.