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Ждать «Ведьмака» уже нет сил! Но можно посмотреть последний трейлер сериала с Генри Кавиллом
Источник: Meduza
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак».
«На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, чародейки и сбежавшей принцессы», — говорится в описании трейлера на ютьюб-канале Netflix.
Как и одноименная серия видеоигр, сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.
Роль ведьмака Геральта из Ривии сыграл Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан. Шоураннер проекта — Лорен Шмидт («Западное крыло»).
Сериал выйдет на Netflix 20 декабря.