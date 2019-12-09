Галь Гадот сражается со злом в восьмидесятые Вышел трейлер продолжения «Чудо-женщины» (угадайте, кто там появился)

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» — продолжения приключений принцессы амазонок Дианы из Темискиры, действие которого происходит — вы угадали — в 1984 году.

Диану вновь играет Галь Гадот. В сиквеле к ней присоединились Кристен Уиг («Охотники за привидениями» 2016 года) и Педро Паскаль («Мандалорец»). Оба они играют злодеев: Паскалю досталась роль бизнесмена-телепата Максвелла Лорда, а Уиг — доктора Барбары Энн Минервы, которая превращается в кровожадную женщину-кошку — Гепарду.

Трейлер на русском

Чудо-Женщина 1984 — Русский трейлер (2020) iVideos

Трейлер на английском

Wonder Woman 1984 — Official Trailer Warner Bros. Pictures

Главная неожиданность трейлера — появление Стива Тревора (его играет Крис Пайн), который погиб в первой части. Возвращение Тревора пока никак не объяснено, возможно, оно связано с телепатическими способностями Лорда.

Фильм выйдет в прокат 5 июня 2020 года.

Бонус — постеры с главными героями: