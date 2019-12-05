Российская Disney опубликовала первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение фильма 2017 года, в котором рассказывали о приключениях современного москвича Ивана Найденова (он же Иван-дурак!) в волшебном мире под названием Белогорье. Там живут герои сказок — от былинных богатырей до водяных, Кощея Бессмертного и Бабы-яги.

В «Корне зла» Иван вместе со своими друзьями из первой части попытается победить ведьм, напавших на Белогорье, а заодно поучаствует в соревновании богатырей.

Первый фильм серии стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории. Студия Yellow, Black and White одновременно работает над второй и третьей частями.

Премьера «Корня зла» состоится 24 декабря 2020-го.