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Что смотреть в кино: «Матильда», «Последний богатырь», «Нашла коса на камень», «Сеть» и мультфильмы Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:56, 28 октября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Матильда» Алексея Учителя (наконец-то!), сказочный «Последний богатырь» с Еленой Яковлевой и Константином Лавроненко, хроника 1990-х «Нашла коса на камень» Ани Крайс и «Сеть» Ким Ки Дука. Кроме того, на выходных в сети кинотеатров «Каро» можно посмотреть мультфильмы, которые показывают в рамках Большого фестиваля мультфильмов.

Матильда

Красивая эффектная киносказка о наследнике престола, влюбившемся в балерину. К сожалению для авторов, еще и основанная на реальных событиях.

Rock Films
Для кого: для сентиментальных

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Последний богатырь

Корпорация Walt Disney фантазирует на тему русского фольклора. Константин Лавроненко в облике Кощея феноменален. Все остальное чуть хуже. 

Disney Россия
Для кого: для любителей русских сказок

Нашла коса на камень

Яркий кинодебют — глумливая, точная, остроумная и безумно грустная хроника 1990-х: бандиты, менты, свидетели Иеговы, бомжи и ветераны Чечни.

Anja Kreis
Для кого: для вспоминающих о прошлом

Сеть

Сеть северокорейского рыбака запуталась в моторе, и его занесло в Южную Корею. Ким Ки Дук утверждает, что две Кореи одним миром мазаны.

Кино без границ
Для кого: для объективных

Большой фестиваль мультфильмов

Самый масштабный зрительский фестиваль анимации в стране — на все каникулы: от высоколобых экспериментов до немудрящих семейных развлечений.

multfest
Для кого: для всех

Антон Долин

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