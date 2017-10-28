Что смотреть в кино: «Матильда», «Последний богатырь», «Нашла коса на камень», «Сеть» и мультфильмы Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Матильда» Алексея Учителя (наконец-то!), сказочный «Последний богатырь» с Еленой Яковлевой и Константином Лавроненко, хроника 1990-х «Нашла коса на камень» Ани Крайс и «Сеть» Ким Ки Дука. Кроме того, на выходных в сети кинотеатров «Каро» можно посмотреть мультфильмы, которые показывают в рамках Большого фестиваля мультфильмов.