истории

Сказка «Последний богатырь» — на втором месте среди самых кассовых российских фильмов. За всю историю! Мы выяснили, как это произошло

Meduza
16:10, 16 ноября 2017
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Walt Disney Studios

Вышедший в кино 26 октября фильм-сказка «Последний богатырь» о современном москвиче, оказавшемся сыном Ильи Муромца, за три с половиной недели проката стал самым кассовым фильмом № 2 в истории России. Картина, снятая российским Disney и российской же студией Yellow, Black and White, собрала уже более полутора миллиарда рублей. Больше только у «Сталинграда» Федора Бондарчука — в 2013 году он заработал в кинотеатрах 1,7 миллиарда. «Последний богатырь» оставил позади «Викинга», «Экипаж» и самую обсуждаемую премьеру 2017-го — «Матильду». Почему «Богатырь» оказался таким успешным?

«Последний богатырь» — это фильм о приключениях современного москвича в сказочной стране Белогорье

Иван Найденов, главный герой картины, участвует в телешоу, выдавая себя за экстрасенса; его играет молодой актер Виктор Хориняк (самая известная роль до «Богатыря» — в сериале «Кухня» на канале СТС). Спасаясь от преследования недовольного клиента, «экстрасенс» Иван неожиданно оказывается в другом измерении — в государстве Белогорье. Чужеземца тут же бросают в темницу; там Найденов встречает персонажей русских сказок — Кощея Бессмертного (Константин Лавроненко), Бабу-ягу (Елена Яковлева) и Василису (Мила Сивацкая).

В Белогорье Иван узнает, что он сын Ильи Муромца и последний настоящий богатырь. Вместе с новыми друзьями Иван отправляется на поиски меча-кладенца, который должен помочь ему вернуться домой.

Фильм сочетает эстетику советских фильмов-сказок и современной мем-культуры

Режиссер «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко не специалист по фэнтези. До этого он снял киноверсию сериала «Кухня» и несколько экранизаций спектаклей «Квартета И», в том числе «День радио», «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины». То есть режиссерский опыт Дьяченко наводил на сомнения по поводу художественных и кассовых перспектив «Богатыря».

Своим успехом «Последний богатырь» в итоге обязан удачному сочетанию детской сказки, снятой в советской традиции, эстетики Comedy Club и комедийных передач телеканалов ТНТ и СТС — молодежного юмора, учитывающего существование мем-культуры. Это неочевидное соседство совершенно разных эстетик обеспечило неожиданный вирусный эффект.

Walt Disney Studios

Художественная ценность «Последнего богатыря» — в выдающихся работах некоторых актеров: сыгравшего Водяного Сергея Бурунова; Константина Лавроненко, который обнаружил неожиданную комическую харизму в облике Кощея; Елены Яковлевой, с юмором и самоиронией исполнившей роль Бабы-яги.

Кинокритик сайта Film.ru Борис Иванов в своей рецензии сравнил «Богатыря» со «Шрэком»: «Он использует тот же постмодернистский повествовательный прием — превращает традиционных героев в злодеев, а злодеев — в героев. Вместо того чтобы биться с Кощеем и Бабой-ягой, Ваня становится их соратником в борьбе с тиранией Добра». Однако, в отличие от голливудской сказки, в «Богатыре» немало сцен, «которые можно было бы сделать ярче, и слышны шутки, которые могли бы быть смешнее», считает Иванов.

Это второй проект российского подразделения компании Disney

В 2009 году в прокат вышел первый российский фильм подразделения «Книга мастеров» — в нем тоже фигурировали персонажи из русских сказок; картина собрала 316 миллионов рублей.

«Фундаментальным камнем успеха „Последнего богатыря“ стал сам бренд Disney. Для зрителя этот трейдмарк является знаком качества», — заявил «Медузе» глава российского представительства корпорации comScore (занимается аналитикой в области киноиндустрии) Роман Исаев.

Партнерами Disney в производстве «Последнего богатыря» были российская компания Yellow, Black and White, известная своими телесериалами («Кухня», «Последний из Магикян», «Крыша мира») и комедиями («Страна чудес», «Завтрак у папы», «СуперБобровы»).

Последний богатырь — Официальный трейлер
Disney Россия

Дату выхода фильма в прокат удачно перенесли в последний момент

Планировалось, что «Последний богатырь» выйдет в прокат 19 октября, но за несколько недель до старта прокатчик (WDSSPR) решил сдвинуть премьеру на неделю позже. По словам Романа Исаева, перенос даты сначала взбудоражил рынок, но в итоге позитивно отразился на кассе фильма. «Во-первых, получилось, что широкий старт „Богатыря“ совпал с началом школьных каникул. Во-вторых, так он на неделю отступил от другого довольно успешного российского фильма — „Салюта-7“, на который также ходила семейная аудитория», — объясняет он.

По словам Исаева, перенос даты релиза может быть связан в том числе и с тем, что главный информационный партнер «Последнего богатыря» — холдинг ВГТРК — занимался также продвижением драмы «Салют-7»: «Чтобы не получилось мешанины в эфире, фильмы решили развести».

Во второй уикенд проката у «Богатыря» не было конкурентов среди голливудских фильмов

Еще один крупный осенний релиз от студии WDSSPR «Тор: Рагнарек» вышел в прокат в нестандартный для российского кинорынка день — в понедельник (6 ноября). До этого фильм о супергерое можно было увидеть только в самых дорогих кинотеатрах России типа IMAX 3D — а их единицы. Таким образом, «Богатырь» был главным фильмом вторых выходных ноября. Серьезный конкурент у российского фильма появился только 16 ноября, когда на экраны вышла супергеройская «Лига справедливости».

На «Последнего богатыря» пошли те, кто редко ходит в кино

По словам Романа Исаева, фильм привлек широчайшую аудиторию, то есть его создателям удалось привести в кино бабушек и дедушек — вместе с внуками; людей старше 40, которые ходят в кинотеатры крайне редко; «но главное — фильм понравился подросткам».

По мнению Исаева, своими рекордными кассовыми сборами «Последний богатырь» обязан сарафанному радио, а также тому, что некоторые зрители пошли на фильм второй и даже третий раз: «Рекорды достигаются картинами, которые зритель хочет смотреть еще и еще. Это и есть тот прибавочный коэффициент, который может выводить фильм на рекордные уровни сборов».

Саша Сулим

При участии Антона Долина

Саша Сулим

При участии Антона Долина

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