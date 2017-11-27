Фильм-сказка «Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката России и СНГ. За первый месяц проката (фильм вышел 26 октября) картина собрала 1,68 миллиарда рублей.

Таким образом «Последний богатырь» обогнал по сборам «Сталинград» (1,67 миллиарда рублей), который с 2013 года был лидером в российском прокате. Следом идут «Викинг» (2016), «Экипаж» (2016) и «Елки 3» (2013).

При этом по количеству проданных билетов «Последний богатырь» пока остается на втором месте — картину посмотрели более 7,5 миллионов зрителей. На первом месте с 2007 года находится «Ирония судьбы: Продолжение» с 8,82 миллиона зрителей.

С учетом зарубежных фильмов, которые показывают в России, «Последний богатырь» находится на 12-м месте по сборам. Там первое место у «Аватара» (2009), который собрал 3,6 миллиарда рублей.