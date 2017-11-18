Что смотреть в кино: «Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар», «Мифы» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Лига справедливости» с кучей супергероев из вселенной DC, комедия Джорджа Клуни «Субурбикон» по сценарию братьев Коэнов (смешная!), «Молодой Годар» с Луи Гаррелем и комедия «Мифы» Александра Молочникова с десятком звезд российского кино.