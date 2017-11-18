истории

Что смотреть в кино: «Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар», «Мифы» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
07:52, 18 ноября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Лига справедливости» с кучей супергероев из вселенной DC, комедия Джорджа Клуни «Субурбикон» по сценарию братьев Коэнов (смешная!), «Молодой Годар» с Луи Гаррелем и комедия «Мифы» Александра Молочникова с десятком звезд российского кино.

Лига справедливости

Как Бэтмен и Чудо-Женщина с Флэшем (супербыстрым), Киборгом (полумеханическим) и Акваменом (со дна морского) выкопали из могилы Супермена.

WBRussia
Для кого: для фанатов комиксов

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Субурбикон

Джордж Клуни поставил черную комедию по оригинальному сценарию братьев Коэнов. Тихий ад идиллических предместий: заговоры, убийства, расизм.

cinemaprestige
Для кого: для людей с тонким чувством юмора

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Молодой Годар

Изобретательный бурлеск о самовлюбленном режиссере-леваке, который заигрался в гениальность. Луи Гаррель неузнаваем, Стэйси Мартин прекрасна.

Русский Репортаж
Для кого: для ниспровергателей авторитетов

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Мифы

Ургант, Бондарчук, Безруков, Исакова и Раппопорт в дурацком, но довольно смешном кинокапустнике, почему-то основанном на греческих мифах.  

SonyPicturesRU
Для кого: для легкомысленных

Антон Долин

Фото в анонсе: Русский Репортаж

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