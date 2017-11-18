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Что смотреть в кино: «Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар», «Мифы» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Лига справедливости» с кучей супергероев из вселенной DC, комедия Джорджа Клуни «Субурбикон» по сценарию братьев Коэнов (смешная!), «Молодой Годар» с Луи Гаррелем и комедия «Мифы» Александра Молочникова с десятком звезд российского кино.
Лига справедливости
Как Бэтмен и Чудо-Женщина с Флэшем (супербыстрым), Киборгом (полумеханическим) и Акваменом (со дна морского) выкопали из могилы Супермена.
Для кого: для фанатов комиксов
Субурбикон
Джордж Клуни поставил черную комедию по оригинальному сценарию братьев Коэнов. Тихий ад идиллических предместий: заговоры, убийства, расизм.
Для кого: для людей с тонким чувством юмора
Молодой Годар
Изобретательный бурлеск о самовлюбленном режиссере-леваке, который заигрался в гениальность. Луи Гаррель неузнаваем, Стэйси Мартин прекрасна.
Для кого: для ниспровергателей авторитетов
Мифы
Ургант, Бондарчук, Безруков, Исакова и Раппопорт в дурацком, но довольно смешном кинокапустнике, почему-то основанном на греческих мифах.
Для кого: для легкомысленных