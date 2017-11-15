В прокат выходит супергеройский боевик Зака Снайдера «Лига Справедливости» — экранизация одноименного комикса DC Comics. Это пятый фильм из расширенный вселенной DC, в котором Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Флэш и Киборг сражаются со Степным Волком (он угрожает человечеству). Об очередном не самом удачном блокбастере DC Comics рассказывает кинокритик Антон Долин.

В самом финале «Лиги Справедливости», уже после титров, мы видим побег Лекса Лютора — заклятого врага Супермена — из тюрьмы. На своей яхте, больше напоминающей броненосец «Потемкин», бритый наголо негодяй собирает единомышленников: они тоже хотят основать собственную Лигу. А то что же — Супермену, Бэтмену и Чудо-Женщине можно, а им нет? С «Отрядом самоубийц» не заладилось, пусть будет отряд убийц.

Этот необязательный эпизод-бонус лучшим образом описывает мотивы студии DC Comics, вопреки критике со всех сторон все-таки создавшей свой киноаналог гремящих по всему миру «Мстителей» от студии-конкурента Marvel и даже пригласившей в соавторы режиссера «Мстителей» Джосса Уидона. Марвеловские Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Халк и Черная Вдова гребут деньги лопатой, попутно спасая мир, из серии в серию. А ведь Лига Справедливости появилась на страницах комиксов на целых три года раньше Мстителей! Непорядок. И вот Зак Снайдер, занявший в режиссерском кресле «главного постановщика DC-вселенной» место Кристофера Нолана, берется за «Лигу Справедливости», игнорируя тревожные звонки — ругань и негодование в адрес его же предыдущих фильмов, «Человека из стали» и «Бэтмена против Супермена».

Конечно, бесчисленные противостояния супергероев суперзлодеям в кинокомиксах двух компаний-мейджоров — не более, чем иллюзия, бой с тенью. Недаром (вы заметили?) из серии в серию негодяи все менее убедительны, а их мотивы все более загадочны. На самом деле, существует только одна битва: DC против Marvel.

Здесь можно было бы поставить точку, кратко констатировав, что Marvel победил: остроумного «Тора-3», только что вышедшего на экраны, даже неловко сравнивать с аляповатой, тяжеловесной, помпезной и попросту занудной «Лигой Справедливости». Однако у каждого из борцов на этом ринге есть свои фанаты и болельщики, так что правильнее будет устраниться от роли рефери и посмотреть на принципиальное различие в их эстетических концепциях.

Marvel изо всех сил стремится дышать со зрителем в унисон, угадывать цайтгайст, играть в поддавки. Их фильмы то отражают общественно-политическую повестку, то дают ненавязчивые экскурсы в мифологию, то просто развлекают, будто бы их авторы не принимают собственные усилия всерьез: «Это всего лишь кино, расслабьтесь». DC, по крайней мере в интерпретации Зака Снайдера, на компромиссы не идет. Они обрушивают на публику лавину бесполезной информации, не заботясь ни об актуальности, ни о психологии: вместо череды разножанровых экспериментов предлагают единственный жанр — эпос. Причем если в предыдущих картинах можно было провести аналогию с мифами Древней Греции в академичном, но доступном пересказе Куна, то через «Лигу Справедливости» продираешься, как через «Гильгамеша» или «Махабхарату» (представьте, что вы читаете их без комментариев). Страшно подумать, что для кого-то эта картина станет первым кинокомиксом в жизни. Подобный экстремальный опыт может навсегда отбить желание ходить в кино.

Невозможно понять, откуда взялся демонический Степной Волк, вознамерившийся то ли уничтожить, то ли подчинить себе человечество. Сами супергерои плохо представляют, что такое таинственные три Куба, за которыми означенный монстр гоняется. Во всяком случае, неясно, почему именно для спасения Кубов и сражения со Степным Волком необходимо было объединяться в Лигу — чем эта опасность страшнее всех предыдущих, с которыми герои благополучно справлялись в одиночку?

WBRussia

Тема с объединением тут вообще самая спорная. В громыхающем и однообразно сумрачном универсуме DC супергероям и без того тесно, а теперь им еще и предлагается сражаться бок о бок. В какой-то момент начинает казаться, что единственный мотив объединения — необходимость выполнить политкорректную повестку, чуть потеснив монотонную маскулинность вечно бычащих друг на друга Бэтмена и Супермена. Чудо-Женщина (Галь Гадот по-прежнему чудо как хороша) отвечает за феминистические лозунги, технический гений Киборг (Рэй Фишер) чернокожий, а ультрабыстрый Флэш (Эзра Миллер) — еврей и, к тому же, предположительно интеллектуал. Это выражается в том, что он упоминает Стивена Кинга — причем дважды одну и ту же книгу. Судя по всему, остальные члены Лиги вовсе не умеют читать.

Зачем к компании добавлен Аквамен (косматый, бородатый, татуированный Джейсон Момоа), сказать трудно. Кажется, ради юмора. Но с этим делом у снабженного боевыми вилами морского чуда-юда дела обстоят не лучше, чем у Снайдера. Весь фильм он безуспешно пытается высмеять костюм Бэтмена. Однако мир за полвека успел привыкнуть к тому, что миллиардер в костюме летучей мыши — это нормально. Так что на попытки подколоть Брюса Уэйна зрители отреагируют индифферентно. Как и сам Брюс. Бен Аффлек ходит по экрану с выражением такой усталости на небритом лице, что ясно — ему не до шуток Аквамена. Ему бы как-то сбежать с этого тонущего корабля и начать уже сниматься в нормальных фильмах. Например, собственных.

Буквально как в плохом — не смешном — анекдоте, когда члены Лиги отчаиваются выиграть противостояние со Степным Волком, они решают выкопать Супермена, вроде бы, давно мертвого и похороненного. Тут Флэш и выдает коронную реплику про «Кладбище домашних животных»: а что, если криптонец, очнувшись, начнет убивать всех, кого увидит, не разбирая своих и чужих (спойлер: примерно так и случится)? Уместно вспомнить, что Снайдер начинал свою карьеру с «Рассвета мертвецов», в котором довольно успешно реанимировал зомби-армию Джорджа Ромеро. Лига Справедливости производит впечатление такого же отряда живых мертвецов: по инерции они бьются за идеалы, роняют выспренние реплики, отстаивают права человечества топтать эту Землю. Но кажется, что хочется им одного — поскорее упокоиться в своих комиксах на пыльных полках библиотек, чтобы алчные кинопродюсеры оставили их в покое.

Кстати, о человечестве: в фильме оно представлено даже не массовкой, а единственной семьей, говорящей на непонятном восточноевропейском языке. Пока паны — то есть Лига со Степным Волком (а на самом деле, DC с Marvel) — дерутся, у холопов чубы трещат. Несчастные безымянные персонажи мечтают лишь о том, чтобы эта катавасия поскорее закончилась. Зритель ближе к финалу начинает желать того же самого. И неважно уже, кто победит: лишь бы дали уже передохнуть. Хотя бы до следующего сиквела.