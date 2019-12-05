Дмитрий Медведев как всегда провел очень скучную пресс-конференцию 😒 Куда веселее было читать заголовки российских СМИ

Дмитрий Медведев целых два часа говорил с журналистами 20 телеканалов и приглашенными знаменитостями вроде блогера Анастасии Ивлеевой (спрашивала, закроют ли в России ютьюб) и Тимура Батрутдинова (сравнивал тандем Путин-Медведев с дуэтом Харламов-Батрутдинов). За это время премьер-министр РФ успел похвастаться снижением уровня безработицы, оправдать закон об изоляции Рунета, предостеречь от «бессмысленного и беспощадного бунта» и заявить, что у россиян все будет хорошо, но только в исторической перспективе. А сейчас — сложно.

«Медуза» кратко пересказала выступление Медведева. Но, если честно, мы с гораздо бóльшим удовольствием наблюдали за работой других журналистов, освещавших пресс-конференцию. Вот наши любимые заголовки, взятые из «Яндекс. Новостей».

О скандале с WADA

О жизни в СССР

О законопроекте о домашнем насилии

О здравоохранении

О судьбе ютьюба в России

О любимой книге

О популярных тандемах

Обо всем подряд (кроме самолета жены)

Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / Sputnik / Scanpix / LETA