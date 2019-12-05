Дмитрий Медведев как всегда провел очень скучную пресс-конференцию 😒 Куда веселее было читать заголовки российских СМИ
Дмитрий Медведев целых два часа говорил с журналистами 20 телеканалов и приглашенными знаменитостями вроде блогера Анастасии Ивлеевой (спрашивала, закроют ли в России ютьюб) и Тимура Батрутдинова (сравнивал тандем Путин-Медведев с дуэтом Харламов-Батрутдинов). За это время премьер-министр РФ успел похвастаться снижением уровня безработицы, оправдать закон об изоляции Рунета, предостеречь от «бессмысленного и беспощадного бунта» и заявить, что у россиян все будет хорошо, но только в исторической перспективе. А сейчас — сложно.
«Медуза» кратко пересказала выступление Медведева. Но, если честно, мы с гораздо бóльшим удовольствием наблюдали за работой других журналистов, освещавших пресс-конференцию. Вот наши любимые заголовки, взятые из «Яндекс. Новостей».
О скандале с WADA
- Медведев о допинговом скандале: «Мы грешны»
- «Где-то снова зачесалось»: Медведев сравнил допинговые скандалы с бесконечным сериалом
- Медведев о допинге: мы грешны, а другие?
О жизни в СССР
- Медведев не вернет СССР: «Там было плохо»
- Дмитрий Медведев о желании молодежи оказаться в СССР: «Где, у пустой полки в магазине?»
- Медведев: причина ностальгии по СССР — свойство памяти забывать плохое
О законопроекте о домашнем насилии
- Медведев считает, что в XXI веке никого не утешает формула «бьет — значит любит»
- «Если люди жалуются, значит домашнее насилие есть»: Медведев рассказал о реакции государства на эту проблему
О здравоохранении
- Дмитрий Медведев: «В сарае невозможно лечить людей»
- Медведев назвал поликлиники сараями
- Медведева расстроили замызганные российские больницы
О судьбе ютьюба в России
- Настюшка Ивлеева поговорила с Дмитрием Медведевым
- Известная телеведущая Ивлеева из Разметелево спросила Медведева о закрытии YouTube
- «Пятница» не имеет отношения к вопросу Ивлеевой Медведеву о YouTube
О любимой книге
- Медведев рассказал, что научился читать в два года
- О какой детской книжке рассказала Дмитрию Медведеву девочка Аня?
О популярных тандемах
- Батрутдинов и Медведев пошутили о распределении ролей в популярных тандемах
- Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
- Медведев рассказал комику Батрухе, победит ли телевидение в борьбе с Интернетом
Обо всем подряд (кроме самолета жены)
- Медведев рассказал, когда россиян заменят роботы
- «Рукоприкладство недопустимо»: Медведев рассказал о работе кабинета министров
- Дмитрий Медведев: «Деньги есть!»
- Не скажу: Медведев о желании на Новый год
- Журналист «Звезды» в вопросе Медведеву перепутал Александра III с Александром I. Медведев в ответе перепутал Александра I с Александром II
Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / Sputnik / Scanpix / LETA