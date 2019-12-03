Основатель группы «Грибы» и продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш стал очередным гостем шоу «вДудь». Он поговорил с Юрием Дудем о своем детстве в Луганской области Украины, увлечении брейк-дансом, отношении к войне в Донбассе и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Бардаш — почему распались «Грибы»? Первое большое интервью / вДудь вДудь

Также Бардаш подробно рассказал о группе «Грибы», существовавшей в 2016-2017 годах. Так, по словам музыканта, за текст первой песни «Интро» он заплатил 500 долларов, и изначально она предназначалась для Quest Pistols. Песня «Тает лед» — «самый важный трек за весь интернет», уверен он. По его мнению, песня всем понравилась, потому что люди хотели мира. «Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними… Слово „братскими“ уже нельзя говорить. Ваню Дорна просто разорвали на части [за такое]. Соседними, ладно, государствами».

Бардаш рассказал, что «Грибы» распалась после его конфликта с Ильей Капустиным (4atty), который появлялся в клипах группы в маске. « — был просто символ „Грибов“ для людей. — главный рэпер, речитатив-автомат, пушка просто. Я — продюсер, какой-то там продюсер. А о типе в маске [4atty] никто не говорил. Вообще. Просто тип в маске. Кое-кому не хватило света и солнца и тепла», — сказал Бардаш. Он назвал Капустина «духом» и идейным вдохновителем «Грибов».

Отвечая на вопрос о проекте Grebz, созданном бывшими участниками «Грибов», Бардаш сказал, что «ничего не думает» об этом. По его словам, 4atty и Симптом не стали предупреждать его о создании новой группы.

Основатель «Грибов» считает, что когда-нибудь группа может воссоединиться для того, «чтобы люди, которые так хайпанули в 2016-м, точно так же потом хайпанули в будущем».

«Понимаешь, за что обидно? Перед людьми немного неудобно. Потому что я чувствовал кожей благодарность людей за группу „Грибы“. И пацаны это понимали. Все ждали, все сильно бодрились от „Грибов“. И вот за это неудобно, что мы просто, как говноеды какие-то, скомкали это все и разорвали. Это факт», — сказал он. Бардаш допустил, что группа может воссоединиться в 2030 году.