В Подмосковье коровам выдали VR-очки. Теперь животные пасутся на виртуальном поле

Будущее наступило: на подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. В них животные выглядят даже слишком футуристично! Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным в VR показывают летнее поле.

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и «повышение общего эмоционального настроя стада». VR-очки создавались с учетом строения коровьих голов и особенностей зрения крупного рогатого скота. В разработке устройства участвовали ветеринары.

Получается, коровы (хотя бы в теории!) смогут посмотреть на новую часть шутера Half-Life, анонсированную для очков виртуальной реальности.