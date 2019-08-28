Бабушка из «Домика в деревне» сменила дом. У нее пропало стадо коров

Компания «Вимм-Билль-Данн» обновила дизайн упаковок молочной продукции, выпускаемой под брендом «Домик в деревне». Первым на это обратил внимание издатель N+1 Андрей Коняев.

Изменился образ бабушки, изображенной на упаковках молока, кефира и сметаны. У нее появилась новая прическа, а волосы стали светлей. Также она сменила очки. Из-за этого появились предположения, что это другая бабушка.

Домик в деревне также преобразился. Он стал больше и выше, в нем появились мансарда и крыльцо с верандой. Цвет стен и крыши также изменились.

Кроме того, как отмечают «Ведомости», на упаковке осталась только одна корова — раньше на продукции «Домика в деревне» было изображено целое стадо.

В последний раз компания «Вимм-Билль-Данн» меняла дизайн упаковки продукции «Домик в деревне» в 2009 году.