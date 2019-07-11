В городе Аша (Челябинская область) создали штрафстоянку для бродячих коров. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ашинского района.

Местные жители пожаловались властям на коров, поедающих траву во дворах многоквартирных домов. Животные портили газоны, копались в мусорных контейнерах и мешали прохожим.

Администрация потребовала от владельцев скота проводить выпас животных строго за пределами жилой зоны — и только под присмотром. Безнадзорных коров будут отлавливать и отправлять во «временное место хранения предприятия МУП „Комсервис — АМР“». То есть на штрафстоянку!

«Для того, чтобы забрать животное, владелец должен будет заплатить штраф — порядка 10 тысяч за отлов и перевозку животного, а так же в пределах одной тысячи рублей в сутки за его содержание», — говорится в заявлении пресс-службы администрации.