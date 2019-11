На ежегодной конференции Max в Калифорнии компания Adobe представила новые разработки, которые в ближайшем будущем могут появиться в ее продуктах. Многие функции задействуют технологию машинного обучения под названием Sensei.

На презентации, в частности, показали приложение About Face — оно позволяет определить, отредактирована фотография или нет. Это действительно важная функция: производитель одного из самых популярных графических редакторов в мире демонстрирует инструмент для борьбы с дезинформацией.

Adobe Creative Cloud

Из более забавных разработок — функция Sweet Talk. Можно записать свой голос, пропустить через программу, а дальше приложение само анимирует выбранное пользователем изображение. Анимировать таким образом можно что угодно — от портрета Ван Гога до рисунка кота. Их губы будут двигаться так, будто Ван Гог (или кот) действительно произносит эти фразы.

Adobe Creative Cloud

А вот All In — разработка для тех, кто часто делает групповые снимки и не попадает в кадр (потому что держит телефон!) All In по отдельности сфотографирует всех участников снимка — а потом совместит изображения. Можно даже «приобнять» воздух — программа вставит туда нужного человека (на презентации это выглядело довольно убедительно!)

Adobe Creative Cloud

Кроме того, Adobe представила приложение Awesome Audio — с помощью нейросети оно вычисляет посторонние шумы и убирает их из записи. Это помогает повысить качество записи в сложных условиях.

Adobe Creative Cloud

Другая функция Sound Seek пригодится подкастерам — она сама определит и удалит лишние «э-э-эм» и «м-м-м».

Adobe Creative Cloud

Все эти функции могут появиться в Photoshop, Audition и других программах Adobe. О других разработках компании, показанных на конференции, можно прочитать в их блоге.