Школьный учитель разгадал тайну вращающихся кругов на офисе Adobe

Школьный учитель математики из Теннесcи разгадал загадку, которая была зашифрована в световой инсталляции на стене главного офиса компании Adobe в Сан-Хосе.

За последние пять лет математик Джим Уэйтерс — первый, кто расшифровал визуальную загадку SJ Semaphore. В качестве награды Adobe подарит учителю годовую подписку на сервис Creative Cloud.

San Jose Semaphore Rachael Myrow

Инсталляцию SJ Semaphore для Adobe создал художник Бен Рубин в 2006 году. Через несколько месяцев после ее появления на стене офиса загадку разгадала группа американских ученых — в инсталляции был зашифрован текст книги «Выкрикивая лот 49» Томаса Пинчона. После каждой разгадки Рубин зашифровывает новое послание.

По словам Уэйтерса, он использовал те же самые методы, которые применяли ученые при разгадке первого шифра.

Учитель присвоил каждому положению каждого диска числовое значение и нарисовал график, который был похож на спектрограмму звука. Уэйтерс декодировал сигнал и получил ускоренную аудиозапись. Когда математик замедлил ее, он услышал фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» астронавта Нила Армстронга.

К концу лета 2017 года компания обещает разместить на своей штаб-квартире новую загадку.