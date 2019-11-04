Adobe выпустила Photoshop для айпадов

Компания Adobe выпустила версию Photoshop для айпадов.

Adobe подчеркивает, что приложение является «настоящим Photoshop», и в нем поддерживается большинство функций, которые есть у десктопной версии — в том числе PSD, слои, инструменты для ретуши и композитинг. Приложение также будет поддерживать работу со всеми версиями Apple Pencil.

Приложение было официально представлено на ежегодной конференции Adobe. В компании отметили, что первая версия — «это только начало» и в будущем количество функций будет увеличено.

Photoshop для айпадов был анонсирован в октябре 2018 года.