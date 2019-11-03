Кладовщик торговой сети решил поиграть в еще не вышедшую Death Stranding Хидео Кодзимы. Ох, зря!

Российскую торговую сеть «М.Видео» оштрафовали на миллион рублей из-за того, что кладовщик одного из магазинов забрал со склада диск с еще не вышедшей игрой Death Stranding Хидео Кодзимы и поиграл в нее дома со своего аккаунта на консоли PlayStation. Об этом стало известно из скриншота корпоративной рассылки ритейлера, появившегося в соцсетях. Связан ли как-то с «М.Видео» пользователь, разместивший скриншот, и откуда он его взял, неизвестно.

В сообщении, подписанном менеджером Натальей Завьяловой, говорится, что сотрудник уже вычислен и будет уволен, а сама компания понесла «репутационные потери». Также менеджер обращается к директорам всех магазинов «М.Видео» с требованием спрятать все копии игры от сотрудников до ее официального поступления в продажу.

«М.Видео» официально никак не комментировала эти сведения.

В реплаях в твиттере один из пользователей рассказал, что такой же случай произошел в торговой сети DNS, которую якобы оштрафовали на два миллиона рублей за утечку игры сотрудником.

Death Stranding — одна из самых ожидаемых видеоигр года — выйдет на PS4 8 ноября.

Death Stranding | Релизный трейлер | PS4 PlayStation Россия

Фото в анонсе: Kojima Productions