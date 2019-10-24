Конан ОʼБрайен побывал в студии Хидео Кодзимы: похулиганил, посмотрел на голого Нормана Ридуса и стал героем Death Stranding (человеком в костюме выдры!)

Американский телеведущий Конан ОʼБрайен пришел в офис к японскому геймдизайнеру (а также гению) Хидео Кодзиме, чтобы посмотреть на одну из самых ожидаемых игр года — Death Stranding.

Team Coco

Конан попал в офис Kojima Productions и сразу же увидел самого Кодзиму — разумеется, в лучах божественного света. Первым делом геймдизайнер показал ведущему свою коллекцию игрушек. Больше всего ОʼБрайену понравилась фигурка персонажа аниме Ультрамена. При нажатии на кнопку пульта (который ведущий упорно называл вибратором) начинала играть музыка из этого аниме.

После небольшой экскурсии по офису Конану показали трейлер игры.

— Я заметил, что во многих сценах Норман [Ридус] голый. Это была его просьба?

— Нет, он просил сделать его тело более мускулистым.

— Ага, значит просил себе тело получше! Я-то видел его голым, он выглядит совсем не так.

(На экране появляется персонаж Гильермо дель Торо)

— Погодите-ка! Это Гильермо дель Торо? А он просил поменять ему тело?

(Оба смеются)

— Он держит в руках ребенка. Это главная фантазия любого геймера: если ты сам можешь выносить своего ребенка, тебе не нужно беспокоиться о сексе с женщиной.

Затем Кодзима предложил Конану стать персонажем его игры. Тот немедленно согласился. Лицо ведущего оцифровали с помощью нескольких десятков камер. «Меня беспокоит только одно: на снимках камера добавляет четыре с половиной килограмма веса, а здесь примерно 80 камер», — пошутил ведущий.

Конан старательно изобразил несколько разных эмоций и даже снял поло, пытаясь убедить разработчиков, что из него получился бы отличный мужественный герой Death Stranding. Но Кодзима приготовил для него другую роль — возможно, потому что ОʼБрайен в конце экскурсии попытался украсть пульт от Ультрамена.

Если игрок в Death Stranding установит связь с персонажем ОʼБрайена, то выслушает пару плохих шуток и получит костюм ведущего… в виде выдры! Кроме того, игрок будет лучше плавать — и его не унесет течением реки. А ребенок, которого носит с собой главный герой, почувствует себя спокойнее в компании человека в костюме выдры. Гениально!