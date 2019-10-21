«Убери свои ракеты с Кубы». Вот как могло бы выглядеть письмо Хрущеву, если бы Кеннеди вел себя как Дональд Трамп

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон опубликовала в своем твиттере пародийное письмо, которое Джон Кеннеди мог бы отправить Никите Хрущеву. Клинтон таким образом подшутила над издевательским письмом Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Эрдогану. Трамп в своем обращении призывал турецкого лидера «не быть дураком» и «не строить из себя крутого».

Шуточное письмо Кеннеди выдержано в том же тоне:

«Дорогой премьер Хрущев, не будь мудаком, ладно? Убери свои ракеты с Кубы. Все на это скажут: „Ура Хрущеву! Ты лучший!“ Но если ты этого не сделаешь, все будут такие типа: „Ну что за кретин“. И назовут твою помойную страну . Ты в этой ситуации реально выкручиваешь мне яйца. Звякну попозже. Обнимон. Подпись: Джон Фицджеральд Кеннеди».