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шапито

Rev-9 — самый смертоносный киборг. Но Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон все же пытаются его убить в проморолике нового «Терминатора»

Источник: Meduza

Студия Paramount Pictures выпустила проморолик фильма «Терминатор: Темные судьбы». В видео показаны роботы-убийцы разных моделей: устаревший T-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера (герой обзавелся собакой и теперь просит называть его Карлом) и новейший Rev-9, которого сыграл Гэбриел Луна.

Paramount Pictures

Rev-9 называют самым смертоносным терминатором из всех — он умеет разделяться на двух киборгов сразу. Кроме того, робот превращает свое тело в острые шипы — именно так в ролике Rev-9 убивает нападающих на него пограничников. Видео заканчивается схваткой Rev-9 и T-800, который расстреливает своего противника из винтовки (спойлер: это бесполезно, Rev-9 переживет даже выстрел из гранатомета!).

  • «Темные судьбы» не учитывают события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов». Это прямое продолжение первых двух фильмов.
  • Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые две части. Режиссер картины — Тим Миллер («Дэдпул»).
  • В «Темных судьбах» снялась Линда Хэмилтон — исполнительница роли Сары Коннор в лентах Джеймса Кэмерона. 
  • Российская премьера «Темных судеб» состоится 31 октября.

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