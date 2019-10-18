Студия Paramount Pictures выпустила проморолик фильма «Терминатор: Темные судьбы». В видео показаны роботы-убийцы разных моделей: устаревший T-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера (герой обзавелся собакой и теперь просит называть его Карлом) и новейший Rev-9, которого сыграл Гэбриел Луна.

Paramount Pictures

Rev-9 называют самым смертоносным терминатором из всех — он умеет разделяться на двух киборгов сразу. Кроме того, робот превращает свое тело в острые шипы — именно так в ролике Rev-9 убивает нападающих на него пограничников. Видео заканчивается схваткой Rev-9 и T-800, который расстреливает своего противника из винтовки (спойлер: это бесполезно, Rev-9 переживет даже выстрел из гранатомета!).

«Темные судьбы» не учитывают события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов». Это прямое продолжение первых двух фильмов.

Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые две части. Режиссер картины — Тим Миллер («Дэдпул»).

В «Темных судьбах» снялась Линда Хэмилтон — исполнительница роли Сары Коннор в лентах Джеймса Кэмерона.

Российская премьера «Темных судеб» состоится 31 октября.