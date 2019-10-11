В 2015 году 21-летняя американка Элли Дэвис устроила своему молодому человеку экзамен на знание творчества Бейонсе. Таким образом, как призналась Дэвис, она хотела проверить, смогут ли они быть вместе. О тесте девушка рассказала в своем твиттере, который (кто бы сомневался) носит название Fergyonce.

Претендент на сердце девушки должен был назвать три песни Бейонсе, правильно назвать ее имя, а также ответить на откровенно провокационный вопрос: «Кто лучше поет — Бейонсе или Рианна?». Молодой человек, имя которого широкая общественность так и не узнала, экзамен успешно сдал.

Тест, устроенный Дэвис, оказался эффективным. За прошедшие четыре с лишним года пара не только не рассталась, но и решила сыграть свадьбу. На свадьбе, разумеется, играли песни Бейонсе.

А ведь до встречи с Дэвис, как призналась она сама, ее нынешний муж вообще ничего не знал о творчестве Бейонсе.