По случаю выхода «Короля Льва» Бейонсе записала большой альбом про Африку. Послушайте его пря… (ну, вы поняли!)
Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу ремейка мульфильма «Король Лев», для которого певица записала официальный саундтрек. В альбоме целых 27 композиций. Певица подчеркивает, что его нужно рассматривать как отдельный от саундтрека проект.
В записи принимали участие Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Джей Зи и другие известные музыканты. Сама Бейонсе назвал альбом своим «любовным письмом в Африку». Африканские музыканты тоже поучаствовали в записи диска — в их числе исполнители из Нигерии, Ганы, Южной Африки и Камеруна.
The Lion King: The Gift уже доступен на Spotify, Google Play, «ВКонтакте» и на других сервисах.
Два дня назад появился официальный клип Бейонсе с саундтреком к мультфильму.
Сам ремейк «Короля льва», снятый студией Disney и режиссером Джоном Фавро, вышел в российских кинотеатрах 18 июля.