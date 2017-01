«Король Лев» для ФСО: какие торренты качают силовики и чиновники

Разработчик Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в «Википедии» с IP-адресов госорганов, проанализировал, какие торренты скачивали из сетей различных ведомств. Изучить список можно на этой странице.

Данные о том, с каких IP-адресов какие торренты скачивали, Нестеров взял у российского сервиса I Know What You Download. Этот сервис имитирует работу обычного торрент-клиента: когда кто-то пытается скачать с трекера фильм или игру, его компьютер отправляет запрос в том числе на I Know What You Download, выдавая тем самым IP-адрес пользователя.

Судя по списку Нестерова, пользователи с IP-адресами, относящимися к ФСО, скачивали фильмы «Сноуден», «Расплата», «Выхода нет», «Обреченные на войну», «Дуэлянт», «Белоснежка и охотник 2», «Король Лев» и «Король Лев 2», а также Windows 7 и Adobe Photoshop.

Из сетей Росатома кто-то скачал три порноролика, фильм «Пеле: рождение легенды» и альбом с песнями «Ленинграда».

Порно также интересовались пользователи с IP-адресами МВД и Минфина. Из сетей министерства культуры скачивали видеоуроки «Создание сайта под ключ на заказ — 2016», фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Другой мир», а также игры Half-Life и Age of Empires III.