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Бейонсе обвинили в использовании темной магии. Ох…

Meduza
10:42, 21 сентября 2018

Музыкант Кимберли Томпсон, которая, по ее словам, семь лет проработала барабанщицей в группе Бейонсе, обвинила певицу в использовании темной магии.

Frank Micelotta / PictureGroup / Sipa USA / Scanpix / LETA

Томпсон утверждает, что исполнительница с помощью «сильнейшего колдовства» следила за ней и периодически растлевала (при помощи заклинаний). Также Бейонсе якобы записывала телефонные разговоры барабанщицы и контролировала ее финансы. Кроме того, в обвинении говорится, что певица убила ее котенка.

Томпсон пыталась добиться для Бейонсе временного запрета на приближение (для этого не нужно участие второй стороны), но суд отказал ей. Слушание по постоянному запрету запланировано на 11 октября.

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