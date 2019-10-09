В Екатеринбурге появился самый осенний пешеходный переход🍂🍁 Он пришелся по душе даже канадцам

В конце сентября в Екатеринбурге появился пешеходный переход, украшенный силуэтами падающих листьев. На него обратили внимание подписчики городских пабликов в соцсетях.

К октябрю посты с переходом появились на популярных развлекательных ресурсах — «Пикабу» и Reddit — и в обоих случаях собрали большое количество положительных реакций (больше восьми тысяч).

Западные пользователи, разумеется, первым делом обратили внимание на кленовые листья.

Yxyx48: «Кленовый лист — интеллектуальная собственность Канады. Ни одна другая страна не может законно использовать кленовые листья без согласия министерства иностранных дел Канады».

codered434: «Вдалеке начинает тихо играть гимн Канады».

Кому-то «рассыпающийся» на листья переход напомнил о щелчке Таноса.

KoreaRiceBox: «Похоже, Танос нашел работу».

Были шутки о вмешательстве России в выборы (куда же без них).

Captcha_Imagination: «Русские вмешались в канадские выборы, но мы вмешались в дизайн пешеходного перехода в Екатеринбурге. Удачный обмен».

Ну а кому-то работа просто понравилась.

ShaibMoodi: «Выглядит по-настоящему круто».

poolpog: «Похоже на Бэнкси»

Но ведь внешний вид «зебры» строго регламентирован. Почему этот переход еще не замазали? Возможно, потому, что он расположен у въезда на стройплощадку, а не пересекает настоящую улицу. 🤷‍♂️