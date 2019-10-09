В Екатеринбурге появился самый осенний пешеходный переход🍂🍁 Он пришелся по душе даже канадцам
В конце сентября в Екатеринбурге появился пешеходный переход, украшенный силуэтами падающих листьев. На него обратили внимание подписчики городских пабликов в соцсетях.
К октябрю посты с переходом появились на популярных развлекательных ресурсах — «Пикабу» и Reddit — и в обоих случаях собрали большое количество положительных реакций (больше восьми тысяч).
Западные пользователи, разумеется, первым делом обратили внимание на кленовые листья.
Yxyx48: «Кленовый лист — интеллектуальная собственность Канады. Ни одна другая страна не может законно использовать кленовые листья без согласия министерства иностранных дел Канады».
codered434: «Вдалеке начинает тихо играть гимн Канады».
Кому-то «рассыпающийся» на листья переход напомнил о щелчке Таноса.
KoreaRiceBox: «Похоже, Танос нашел работу».
Были шутки о вмешательстве России в выборы (куда же без них).
Captcha_Imagination: «Русские вмешались в канадские выборы, но мы вмешались в дизайн пешеходного перехода в Екатеринбурге. Удачный обмен».
Ну а кому-то работа просто понравилась.
ShaibMoodi: «Выглядит по-настоящему круто».
poolpog: «Похоже на Бэнкси»
Но ведь внешний вид «зебры» строго регламентирован. Почему этот переход еще не замазали? Возможно, потому, что он расположен у въезда на стройплощадку, а не пересекает настоящую улицу. 🤷♂️