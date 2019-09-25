Перейти к материалам
шапито

Ринго Старр и группа The Roots исполнили «Yellow Submarine» на игрушечных барабанах (и даже укулеле!)

Источник: Meduza

Ринго Старр, группа The Roots и телеведущий Джимми Фэллон исполнили «Yellow Submarine» на игрушечных инструментах. Старр пел и стучал молотком по маленьким барабанам, пока музыкант Тьюба Гудинг-младший тряс желтой субмариной. Фэллон же вдохновенно дудел.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
В первой версии заметки мы перепутали Тьюбу Гудинга-младшего с Кьюбой Гудингом-младшим. Приносим свои извинения! Постараемся больше так не делать.

Читайте также