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Ринго Старр и группа The Roots исполнили «Yellow Submarine» на игрушечных барабанах (и даже укулеле!)
Источник: Meduza
Ринго Старр, группа The Roots и телеведущий Джимми Фэллон исполнили «Yellow Submarine» на игрушечных инструментах. Старр пел и стучал молотком по маленьким барабанам, пока музыкант Тьюба Гудинг-младший тряс желтой субмариной. Фэллон же вдохновенно дудел.
В первой версии заметки мы перепутали Тьюбу Гудинга-младшего с Кьюбой Гудингом-младшим. Приносим свои извинения! Постараемся больше так не делать.