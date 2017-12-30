Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем

Британский музыкант, в прошлом барабанщик группы The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря, сообщает официальный бюллетень правительства Великобритании The London Gazette.

Ринго Старр был удостоен рыцарского титула за заслуги в музыке. Он получил его под своим настоящим именем — Ричард Старки. Звание рыцаря позволит ему прибавить к своему имени приставку «сэр».

Также рыцарского титула был удостоен сооснователь группы Bee Gees ​Барри Гибб. Он получил его за достижения в музыке и вклад в благотворительность.