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Главной музыкальной фотографии XX века исполнилось 50 лет. А как хорошо вы ее помните? Тест на внимательность для всех, кто слушал The Beatles

8 августа 1969 года около полудня к студии звукозаписи группы The Beatles приехал друг Йоко Оно — фотограф Йан Макмиллан. За 10 минут он сделал несколько снимков музыкантов, которые идут по пешеходному переходу на улице Эбби-Роуд. Именно так родилась одна из самых известных обложек музыкальных альбомов. А вам запомнилась обложка «Abbey Road»? Вся-вся? Уверены? Пройдите наш тест на внимательность и проверьте!

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