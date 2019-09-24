«Очерняющий» сериал, который заставляет гуглить и помнить о великой трагедии. «Честный трейлер» «Чернобыля»

На пародийном ютьюб-канале SUPER_VHS вышел англо-американского сериала «Чернобыль». В самом начале видео авторы подчеркивают, что ни в коем случае не высмеивают аварию на Чернобыльской АЭС и ее жертв. Цель ролика — в юмористической форме рассказать о шумихе вокруг популярного сериала.

Так SUPER_VHS отмечает, что после множества попыток снять что-либо о Чернобыле (включая пятую часть «Крепкого орешка»!) наконец-то появился сериал, который сосредоточился на самой катастрофе и ее участниках.

Внимание! В ролике звучит нецензурная брань. Если вас это не устраивает, почитайте, как в США футбольный болельщик просил деньги себе на пиво, а в итоге собрал миллион долларов для детской больницы.

SUPER_VHS

Вот несколько шуток оттуда:

«Оказывается, если убрать призраков, мутантов, зомби, инопланетян, параллельные миры, путешествия во времени — и тупо снять про „Чернобыль“ реалистично, то может выйти [звучит треск счетчика Гейгера] на 9,6 [из 10] по IMDb».

Об Анатолии Дятлове: «У этого парня есть внутренний стержень. А других стержней он не признает».

«Не верьте человеку с фамилией Дятлов. Даже если он похож на Ильича из Little Big».

«Вас ждет сериал, благодаря которому в самый разгар сезона черешни все говорили только о „клюкве“».

О немецком роботе «Джокере»: «Единственный „Джокер“, который не справился с ролью».

В конце «Чернобыль» с явным сарказмом назвали «очерняющим сериалом», который все равно «заставляет гуглить и помнить о великой трагедии».